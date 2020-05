Danilo Gentili compara Bolsonaro a Satanás em redes sociais

PUBLICIDADE 

O apresentador Danilo Gentili não esconde de ninguém que é ex-apoiador do governo Bolsonaro. E na noite desta quarta-feira (6), um desabafo sobre pessoas citarem versículos bíblicos, mas agirem de forma contrária, deu o que falar na web. Sem citar Bolsonaro, Gentili usou falas do presidente a fim de demonstrar seu ponto de vista em uma publicação no Twitter.

“O pessoal que adora postar versículo bíblico dizendo ‘conhecereis a verdade’ e ‘tudo coberto será descoberto’ são os primeiros a esconder exame, vídeo e inventar fake news e narrativa falsa”, disse ele. E continuou: “São iguais Satanás citando a Bíblia pra Jesus: só a citam pra proveito próprio e escuso”, escreveu o artista em seu perfil oficial na rede social. O comentário do humorista ainda teria exposto o fato de o presidente ainda não ter revelado o resultado de seu exame para o novo coronavírus. O pessoal que adora postar versículo bíblico dizendo “conhecereis a verdade” e “tudo coberto será descoberto” são os primeiros a esconder exame, vídeo e inventar fake news e narrativa falsa. São iguais Satanás citando a Bíblia pra Jesus: só a citam pra proveito próprio e escuso. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) May 7, 2020 Essa não é a primeira vez que Danilo Gentili se refere a Jair Bolsonaro de forma afrontosa. Recentemente ele também usou suas redes sociais para repudiar diversas atitudes do mesmo.