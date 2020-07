Danielle Winits revela como André Gonçalves a pediu em casamento

PUBLICIDADE

Durante uma live no Instagram, a atriz Danielle Winits, de 46 anos de idade, falou sobre a união com o também ator André Gonçalves.

Winits contou que o marido é mais analógico e caseiro e, por isso, consegue manter uma vida discreta ao lado dele.

Juntos desde 2016, o casal oficializou a união em um cartório do Rio de Janeiro apenas três meses depois do início do namoro. Segundo ela, a celebração aconteceu no civil, sem grandes planejamentos.

“Ele me levou andar de moto e me pediu em casamento. Aceitei e fomos ao cartório”, contou a artista.

