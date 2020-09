Conheça o indie pop de MAX, que lança “Working For The Weekend” com o rapper bbno$

PUBLICIDADE

Com um som solar e envolvente que une ao alternativo ao pop, o americano MAX é um artista multiplatinado que quer dar um novo passo com o lançamento de seu terceiro disco, “Colour Vision”. O álbum é antecipado por “Working for the Weekend”, uma verdadeira canção de amor ao trabalho duro para viver seu sonho. A faixa tem participação especial do rapper new wave canadense bbno$, produção musical do trio de indie pop AJR e está disponível em todas as plataformas de música digital.

Ouça “Working for the Weekend”: https://orcd.co/wftw

“Sou amigo e fiz turnês com o AJR há anos. Nós estivemos ralando e lutando por nossos sonhos juntos através de altos e baixos por muito tempo. E foi incrível torcer um pelo outro e ver o outro crescer. Nós escrevemos ‘Working For The Weekend’ juntos como uma ode ao trabalho duro. Aí convidei o bbno$, que também é um cara que se esforça muito por seus objetivos, para adicionar sua história à música. O resultado é sobre nunca ser capaz de desligar essa motivação para evoluir quando você está fazendo o que você ama”, conta o MAX.

Com colaborações com artistas como Noah Cyrus, Lil Uzi Vert e Ty Dolla Sign, MAX começou sua discografia com o álbum “NWL” (2015) e se consolidou com “Hell’s Kitchen Angel” (2016), que acumulou mais de 1,2 bilhão de reproduções e incluía o sucesso “Lights Down Low”.

Capa de “Colour Vision”

Com lançamento marcado pro dia 18 de setembro, “Colour Vision” ampliará as fronteiras da sonoridade do artista ao incluir uma música em parceria com SUGA, membro da banda sensação mundial BTS. O disco ainda conta com as parcerias já lançadas “Missed Calls” com Hayley Kiyoko, “Checklist” com Chromeo e o sucesso “Love Me Less” com Quinn XCII.

“Working For The Weekend” e os demais singles já lançados estão disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

