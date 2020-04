Compositor de “Pense em Mim” processa Leonardo

PUBLICIDADE 

Durante o programa Melhor da Tarde desta terça-feira (28), o colunista Rafael Pessina contou que o autor da música Pense em mim estaria processando o cantor Leonardo. A música que foi hit nos anos 90, hoje é um dos grandes clássicos sertanejos, mas ao que tudo indica, ela não foi composta pela dupla Leandro e Leonardo.

“O Leonardo viu essa música nos anos 1980, no Clube do Bolinha“, contou Pessina. Segundo o colunista, o sertanejo procurou o autor do hit e pediu para regravá-la. Com a autorização do autor, a música Pense em mim se tornou um sucesso nas rádios. “O que passa é que agora, 35 anos depois, o autor da música entrou com processo e pediu indenização porque não tem nada por escrito. Foi tudo apalavrado”, explicou.

O valor pedido para indenização é de quase R$ 600 mil pelos direitos da música e uma audiência está marcada para o dia 4 de agosto. Sobre o processo ser 35 anos depois, Pessina explica: “O que ele alega é que era muito humilde, não tinha instrução, na época foi muito pressionado e por isso que cedeu. Ele não sabia que a música seria esse fenômeno”.

A apresentadora Cátia Fonseca chamou a atenção sobre o perigo de não ter contratos. “Por isso tem que fazer qualquer bobagem que seja tudo por escrito. Hoje em dia a gente já aprendeu. Faz tudo direitinho por escrito, leia e releia pra ter certeza que está tudo escrito de um jeito que você entenda”, aconselhou.