Com novo single, Anitta bate própria marca e tem picos de acesso na Deezer

A cantora Anitta mais uma vez arrebentou nos streamings de música. Semana passada a cantora bateu sua marca e alcançou picos de acessos na plataforma de música Deezer com o novo hit Desce Pro Play (PA PA PA), parceria com Mc Zaac e o rapper Tyga. A marca foi alcançada duas semanas após o lançamento do hit, em 26 de junho.

Segundo os dados fornecidos pela Deezer, a música obteve 278% mais streams que Combatchy, a segunda música mais ouvida da artista.

O maior número de ouvintes foi nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. E além do Brasil, França, Alemanha, USA e Irlanda foram os países que mais ouviram as músicas da cantora.

Recentemente, Anitta também lançou o single Tócame, duo de reggaeton Arcangel & De La Ghetto e com foco no público latino

