Com música no topo das rádios, Gustavo Mioto conquista gringos na internet

Que o cantor Gustavo Mioto conquistou o país com os seus hits já não é segredo pra ninguém, mas você sabia que ele também tem feito sucesso com os gringos na internet?

Com mais de 2 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube, o sertanejo ultrapassou as fronteiras e ganhou os corações de Youtubers de diversos lugares do mundo, como o da russa Olga, do canal “Olga do Brasil” que reagiu à música “Com ou Sem Mim”. “Essa música pode simplesmente quebrar corações. Poderiam colocar coloca-la em algum filme”, disse.

A russa também se emocionou ao assistir ao clipe de “Impressionando os Anjos”:

A sueca Cleo Nassar também se encantou por Mioto. “Eu amo que todos os cantores brasileiros tem muito sentimento, sentem cada palavra nas letras deles”, disse.

O dono do canal angolano “Bilionairebeats” se emocionou com a letra da música “Impressionando os Anjos”. “Eu gostei muito dessa música, tem uma letra muito profunda”, disse.

Os americanos do canal “TrackPop” escolheram “Coladinha em Mim”, música com participação de Anitta, e compararam

Gustavo com o cantor e compositor de música country norte-americano Luke Bryan. “Essa é a nossa primeira vez ouvindo Gustavo, e meio que me deu uma vibe de música country”, afirmaram

Gustavo Mioto, que ficou na terceira colocação como cantor solo mais executado de 2020, está há 34 semanas no ranking das 5 mais tocadas nas rádios de todo país com a música “Com ou Sem Mim”. No Spotify, a canção já ultrapassa 80 milhões de players e no YouTube totaliza mais de 170 milhões de visualizações.