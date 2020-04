Cleo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano acusa Zezé di Camargo de estupro

PUBLICIDADE 

Cleo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano, se revoltou com uma suposta indireta que recebeu do antigo cunhado Zezé di Camargo e disparou, em seu Instagram, graves acusações contra o sertanejo.

A suposta indireta teria sido dada durante uma live em que Zezé Di Camargo falou sobre as notícias que são criadas a respeito dele. O cantor disse que as pessoas deveriam ser punidas por tais situações e alegou que não fica chateado quando ele realmente fez algo, mas sim quando não é verdade.

Após saber das falas do ex-cunhado, Cleo utilizou o Instagram para falar do sertanejo. “Oi Zezé Di Camargo, Zé Botinha, queria muito contar o que você fez comigo quando eu tinha 16 anos de idade. Mas já contei, né? Você não passa de um estuprador. Foi o que você fez comigo, quando o Luciano estava em São Paulo”, começou ela. “Você lembra também de uma mocinha que você violentou em Goiás? Que você deu dinheiro pro pai dela ficar calado”, disparou.

“Você tá jogando indireta pra mim meu amor? Vamos ver se você aguenta cara a cara. Eu não sou como meu filho que se vende por esmola. Meu filho deixou de ser curtido pela Zilu pra puxar saco da dente de cavalo [Graciela Lacerda, segundo ela]. Sabe que dia eu vou falar bem dessa família? Nunca”, continuou Cleo.

“Traidor que não vale nada, toca no meu nome que eu tenho como provar tudo o que estou falando. Mexe comigo. Vamos ver se tu aguenta”, avisou a ex-mulher de Luciano.

Cleo ainda usou seu canal no YouTube para detonar o cantor.