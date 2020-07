Chega ao fim namoro de Manu Gavassi que começou no BBB 20

PUBLICIDADE

Chegou ao fim o namoro de Manu Gavassi, 27, com o engenheiro Igor Carvalho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz e cantora.

Antes de entrar no Big Brother Brasil 20, Manu já estava ficando com Carvalho, mas foi dentro do programa que ela decidiu pedir o crush em namoro. Para avisar a participante que tinha dito sim, o engenheiro foi até a Casa de Vidro, instalada em um shopping no Rio, com um cartaz para que os candidatos escolhidos para entrar no BBB 20 contassem para a artista a novidade.

Assim que entrou na casa, Ivy disse para Manu sobre o recado. “Fala para a Manu que eu aceito”, estava escrito no cartaz. A atriz e cantora se emocionou com a notícia, e logo os outros brothers brincaram com ela, falando: “Está namorando, está namorando”.

Fãs da artista já especulavam há algum tempo sobre o fim do namoro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os dois estavam namorando à distância e chegaram a ficar afastados por um tempo, mas tinham se reaproximado perto do Dia dos Namorados. Agora, o término foi confirmado pela assessoria de Manu Gavassi.

Netflix confirmou que está conversando com Manu Gavassi sobre possíveis projetos que a artista pode fazer em parceria com a plataforma. A empresa, porém, diz que ainda não há nenhum trabalho fechado.

“A Netflix está conversando com Manu, assim como está sempre em conversa com diversos talentos, mas não tem nenhum projeto fechado”, informou em nota.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora e ex-BBB vai estrelar como atriz em uma série jovem da plataforma de streaming e seria por esse motivo que ela teria recusado um papel na novela da Globo “Salve-se quem Puder”.

De fato, na segunda (29), por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram, Manu Gavassi afirmou que não pôde aceitar o trabalho na Globo, porque tem outros projetos como atriz no mesmo período. “Fico muito grata por todos os convites que recebo e ansiosa (mesmo) para uma próxima oportunidade em novela”. No entanto, ela não deu detalhes sobre esses outros trabalhos.

