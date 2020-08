Cauan recebe alta hospitalar curado da Covid19

“Eu senti na pele esse momento que a gente ta vivendo”, declarou Cauan, nesta quarta-feira, 26, na saída do hospital em que esteve internado com Covid19 por 14 dias, em Goiânia.

O músico saiu, por volta de 11h55, em cadeira de rodas ao lado da namorada, Mariana Moraes, e dos irmãos, Fernando e Flávia Máximo. Enquanto esteve na porta do hospital concedendo entrevistas para a imprensa, o sertanejo disse que teve “recuperação surpreendente”.

Cauan falou que necessita fazer uma fisioterapia porque seu pulmão foi comprometido e “precisa ir devafar para retornar a vida normal”. O cantor alertou para que os jovens evitem aglomerações e que deêm uma “última atenção” ao vírus.

O cantor revelou que “é um novo homem” e quem conhecia o Cauan de antes não vai o reconhecer mais.

O músico foi internado, primeiramente, na Clínica do Esporte, em 12 de agosto, dois dias depois de descobrir a contaminação do coronavírus.

Três dias depois, foi levado para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), onde deu entrada na UTI. Por fim, novamente após três dias, em 18 de agosto, foi transferido para o Hospital Anis Rassi, local em que continuou até o fim do tratamento.

Durante o tempo em que ficou internado, o cantor chegou a ter 75% de comprometimento das funções do pulmão, índice que foi diminuindo com o decorrer do tratamento.

Durante internação Cauan revelou que tinha medo de morrer. O cantor falou sobre tudo o que mudou por causa dessa experiência. Segundo ele, o momento foi de reflexão e cura: “Toda hora eu agradeço a Deus. Acho que eu precisava passar por isso”, afirmou.

Os pais do músico ainda estão internados também por causa da Covid19. Segundo boletim médico divulgado pela família nesta quarta-feira, o pai do cantor está internado em uma UTI. O estado dele é considerado grave, mas estável. Já a mãe, continua internada em apartamento. Segundo o comunicado, ela teve febre e segue usando antibiótico, anticoagulante, além de outros medicamentos. A paciente também está fazendo fisioterapia.