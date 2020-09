Cauan posta vídeo do pai almoçando em casa após alta hospitalar e celebra recuperação da Covid-19: ‘Milagre aconteceu’

PUBLICIDADE

O cantor Cauan, da dupla com Cleber, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o pai, João Luiz Máximo, almoçando em casa após receber alta do hospital onde se tratava da Covid-19, em Goiânia. Feliz, o artista celebrou a recuperação do familiar, que ficou 18 dias internado.

“É moçada, a espera chegou ao fim. Um momento que a gente aguardou ansiosamente por todos esses dias, na realidade, com muita esperança e fé (…). Vocês não sabem o alívio que é não, viu. Esse caboco (sic) aí teve mal e graças a Deus foi o que ficou por último, mas graças ao bom Deus o milagre aconteceu e estamos aqui felizes”, disse o artista.

João recebeu alta na terça-feira (8). Além dele, Cauan; o irmão, Fernando Máximo; e a mãe deles, Shirlei Máximo, tiveram Covid, mas se recuperaram.

Ainda com um cateter nasal de oxigênio, João Luiz aparece sentado no sofá almoçando. No prato, arroz, feijão, carne e banana. Cauan fala sobre a “notícia boa” de ter o pai em casa e pergunta se ele está bem. O pai, então, responde:

“Muito bem, graças a Deus. Muita alegria e muita emoção em reencontrar a minha família. Isso não tem preço, esse reencontro familiar. Quero agradecer a todos que oraram por mim. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Felicidade aqui está sobrando”, diz, recebendo em seguida, um beijo da mulher, Shirlei, e outro de Cauan.

O cantor ainda brinca sobre as internações hospitalares que toda família teve que passar e diz que espera não ter que passar tão cedo, novamente, por uma unidade de saúde.

Antes da alta, ele gravou um vídeo, ainda no hospital, para agradecer pelo apoio e pelas orações de todos para que ele ficasse bem.

João completou, no último dia 2 de setembro, 66 anos. Ele foi liberado da UTI e recebeu a visita de Cauan um dia antes, como “presentes”.

Também na enfermaria, ele recebeu, em outra ocasião, a visita dos dois filhos e da esposa. Eles puderam vê-lo porque já tiveram a doença, atendendo aos protocolos do Hospital do Coração Anis Rassi, onde João Luiz está internado.