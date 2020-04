Cartolouco anuncia demissão da Globo

PUBLICIDADE 

O apresentador Lucas Strabko, conhecido como ‘Cartolouco’, utilizou o Instagram nesta segunda-feira (13) para anunciar que foi demitido pela Rede Globo.

Na postagem, ele divulgou um vídeo em que relembra os trabalhos feitos na emissora carioca e agradeceu o aprendizado, ao final do vídeo pediu novos desafios para a carreira.

“Empresa que me fez conhecer lendas do futebol, empresa que fez eu conhecer meus ídolos Tiago Leifert e Felipe Andreoli, me fez ‘sarrar’ com o Luiz Roberto, que me deixou zoar o Galvão Bueno ao vivo”, declarou ele.

Confira: