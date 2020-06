Cardi B rebate haters após ser chamada de gorda: “Tenho dinheiro para a lipo”

PUBLICIDADE

Cardi B abalou a internet mais uma vez. Desta vez, a rapper encerrou boatos que rolavam na internet de que ela estaria usando edição em suas fotos para melhorar o corpo. Em um vídeo, ela exibiu suas curvas naturais e provocou os haters.

Usando um pequeno biquíni, a rapper começou o vídeo dizendo que iria acertar as contas. “Agora, eu sei que a b***h ganhou algum peso, porque eu tive que fazer as coxas combinarem com a b***a”, diz Cardi B.

“Eu sei que ganhei um pouco de peso e, na verdade, estou encolhendo [a barriga]… mas não importa… eu tenho dinheiro para a lipo”, disparou a rapper, mostrando a barriga saliente.

No Instagram, ela ainda comentou: “Como vocês acham que estou editando, basta me pedir um [vídeo]… eu engordei um pouco. Ganhei um pouco de peso, sabe o que eu está dizendo? Está tudo bem. Pode me pedir um vídeo, eu vou te mostrar”.

