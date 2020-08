Capa da SpicyFire, musa fitness Cris Galêra posa sensual e revela coleção de lingeries

PUBLICIDADE

Depois de estrelar a capa da revista masculina SpicyFire, a musa fitness Cris Galêra voltou a posar com pouca roupa. Dessa vez para as lentes do fotógrafo Ricardo Sakai em clima bem intimista. De lingerie, a loira exibiu o corpo torneado, a barriguinha impecável e o bumbum de 100cm. Nos bastidores, contou que coleciona peças íntimas e falou de suas preferidas.

“Tenho uma para cada ocasião, desde as mais comportadas até as mais saidinhas. É claro que prefiro as menores, cheias de detalhes e de cores quentes. A sensualidade e o poder que a lingerie nos dá são de outro mundo. Todo homem adora, apimenta qualquer relação. Além disso, sou supersticiosa, não uso a peça mais de três vezes. Troco sempre. Não traz sorte”, garante.

Fã das calcinhas fio dental, e das rendadas e transparentes, Cris conta que gosta de peças que realcem seus atributos, principalmente o bumbum. “Toda mulher adora se sentir poderosa para surpreender o homem. É gostoso quando você percebe aquele olhar indiscreto e ganha um elogio, quando percebe que causou aquele impacto, sabe? Me sinto ainda mais desejada e gostosa”.

Animada com o lançamento da sua revista, que aconteceu neste mês, Cris promete uma live bem hot nos próximos dias para comemorar o sucesso de vendas. Afinal, ainda não há data para acontecer a festa por conta da pandemia. “Estou bem feliz com o resultado e a repercussão. Quero brindar com meus fãs e seguidores e mostrar uma prévia da revista, claro”, promete.