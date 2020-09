Cantora Vanusa é internada em hospital público de Santos, SP

PUBLICIDADE

A cantora Vanusa, de 72 anos, está internada, desde a última segunda-feira (7), no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o filho Rafael Vanucci, o estado de saúde dela é estável. A suspeita é que a cantora esteja com pneumonia.

Rafael Vanucci postou nas redes sociais que a mãe foi hospitalizada por problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. Segundo ele, o estado dela é estável e tranquilo. Porém, a cantora continuará hospitalizada porque precisa tomar antibióticos por via subcutânea (abaixo da pele).

Há mais de três anos, Vanusa sofre de mal de Alzheimer e passa por acompanhamento médico. Em 2019, ela foi internada numa clínica em São Paulo.

“Minha mãe, assim como milhares de pessoas, está se transformando. A maior inteligência que já conheci. A pessoa mais verdadeira em sua luz e sombra, nunca soube ser de mentira. Boa de mentira, amar de mentira, ser mãe de mentira, tudo intenso e verdadeiro, só para fortes. Ela me deu o DNA, e me mostrou a porta para que eu pudesse buscar quem eu sou. Viva Vanusa!”, escreveu Aretha.

O G1 entrou em contato com o Hospital dos Estivadores, em Santos, que confirmou que a cantora está internada no local, mas a família não autorizou a divulgação do boletim médico.