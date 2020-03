Cantor Ferrugem é processado pela ex-namorada por vazar fotos íntimas

PUBLICIDADE 

O cantor Ferrugem está sendo processado pela ex-namorada, Ranyelle Gouveia. Ela o acusa de vazar fotos íntima dela. Nesta quarta-feira (4), o artista teve comparecer ao Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para prestar depoimento sobre um ação judicial de danos morais contra Ranyelle.

A ex-namorada do cantor pede uma indenização milionária ao artista pelo vazamento de várias fotos íntimas que só ele tinha. De acordo com o processo, Ferrugem teria compartilhado as fotos em perfis no Instagram e no Whatsapp com o nome de “Ranyranha”.