Cantor de 17 anos do hit de “Oh Juliana” ultrapassa Anitta

MC Niack começou cedo na carreira musical, mas até o começo de 2020 não tinha nenhum sucesso. O menino, que tem apenas 17 anos, trabalhava em uma fábrica para ajudar a mãe, que é empregada doméstica. Após lançar “Na raba toma tapão”, o jovem ficou conhecido nacionalmente e desbancou até Anitta das paradas.

Davi Alexandre Magalhães de Almeida é o nome de Niack, que trabalhava numa fábrica de suplementos alimentares em Ribeirão Preto. O menino tinha saído da escola em 2019 por estar deprimido e, após conversar com DJs e produtores de funk nas redes sociais, resolveu fazer suas próprias músicas.

No fim de maio “Na raba toma tapão” chegou em primeiro lugar nos hits brasileiro, produzido por Niack e pelo DJ Markim WF. Agora, o som que está tirando Anitta do topo é “Oh Juliana”, produzido por Niack, DJ Léo da 17 e por Two Maloka.

