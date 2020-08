Cantor Cauan completa uma semana internado com Covid-19 em estado grave

PUBLICIDADE

O cantor Cauan, da dupla Cleber e Cauan está internado desde a última quarta-feira, 12, com coronavírus. O cantor está com 70% do pulmão comprometido.

Nesta terça-feira, 18, Cauan estava em estado grave, mas estável. E está sendo tratado pelo irmão Fernando Máximo, que é médico. O cantor já passou por um alto grau de comprometimento das atividades pulmonares.

Os sintomas da Covid-19 se manifestaram em 7 de agosto, com dores no corpo e febre, e, no dia seguinte, o artista recebeu a confirmação da doença. Durante o processo de recuperação, o artista conviveu com duas transferências de unidades de saúde.