Campeã do ‘MasterChef 2018’ sofre acidente de esqui na Suíça

Sempre brinquei sobre ser loira e não conseguir fazer as coisas direito. Muitos não entendem e acham que é uma brincadeira de mau gosto, mas na verdade pra mim sempre foi sobre rir de mim mesma. Fazer graça da desgraça, pois nunca fui coordenada e não levo jeito para esportes 🤦🏼‍♀ . Na última terça-feira, brincando com o João Pedro de ski, sofri um acidente. Simplesmente caí barranco abaixo. Era começo de noite e eu fiquei assustada e com medo. Imediatamente liguei pro meu médico @drandrehermann que, além de ser um super cirurgião plástico, é um amigo muito querido e me ajudou nos primeiros socorros. . Lembram daquela promessa de não reclamar esse ano? Então, consegui!! Eu ri de mim mesma e segui com as minhas férias. Hoje estou bem melhor, e feliz por não ter sido nada grave. 🙏🙏 Vamos rir mais de nós mesmos!!