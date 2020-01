Bruna Marquezine rompe contrato com a Rede Globo

PUBLICIDADE 

Na tarde desta segunda-feira (27) foi anunciado que a atriz Bruna Marquezine não faz mais parte da lista de artistas que possuem contrato fixo com a Rede Globo.

Segundo o site Observatório da Televisão, a atriz poderá trabalhar em séries e novelas produzidas pela rede televisiva, mas os contratos serão apenas por obras.

Ao site, a Globo disse que o contrato fixo não foi renovado ainda em 2019. “Desde o meio do ano passado que mudou nosso modelo de trabalho com a atriz. Ela manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos – no Brasil e fora do país – e, de comum acordo, o contrato não foi renovado”, disse.

Bruna Marquezine tinha contrato fixo com a Globo desde que estreou como atriz, em 2003.