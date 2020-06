Bruna Marquezine em entrevista para Sabrina Sato: “minha vida não é interessante”

PUBLICIDADE

Bruna Marquezine participou do quadro “Cada Um No Seu Banheiro” comandado por Sabrina Sato . A entrevista foi dada no Instagram e a atriz comentou sobre um possível relacionamento com Enzo Celular e falou sobre sua amizade com Manu Gavassi.

“Ela se aproximou em um momento feito para criar uma amizade para a vida inteira. As duas sofrendo por causa de macho. A gente se olhou, se identificou, deu as mãos e sofreu juntas. A gente se encontrava no camarim até que um dia eu falei ‘to indo almoçar’ e ela falou ‘tá bom’ e fomos. As duas passando por um momento difícil, mas tentando segurar a onda. Uma de frente pra outra almoçando, contando sua história, mas maquiando um pouco e se identificando. Eu sabia do que ela estava falando e ela entendendo o que eu estava passando. Aí o olhinho começou a encher de lágrima. Viramos amigas”, disse ela, que pretende estrelar série com a cantora .

Bruna levantou mutirão de votos quando a amiga Manu estava participando do Big Brother Brasil 20, e as duas viraram exemplo de amizade para muita gente.

Sobre sua influência nas redes socias, Bruna conta que não é muito postativa e que seu foco é compartilhar coisas relacionadas ao trabalho. “Eu sempre fui muito reservada, nunca fui de dividir minha vida pessoal o tempo inteiro, eu escolho o que me sinto confortável de dividir ou não, então obviamente tive momentos que guardei pra mim, pros meus amigos, pessoas próximas”. Bruna Marquezine afirmou conseguir viver a juventude sem precisar expor na internet. “Tive fases em que vivi minha vida mais intensamente fora dos holofotes. O meu dia a dia não é interessante, pelo menos eu não acho. Não vejo o por que de dividir. Isso é uma visão muito pessoal, tenho muitas amigas que geram conteúdo diariamente e eu sou viciada em assistir o que elas postam, o dia a dia delas… Não é natural pra mim estar em casa e dividir”, completou.