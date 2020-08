Boca de Clara Buarque chama atenção em fotos

PUBLICIDADE

Clara Buarque tem surpreendido fãs com o talento musical. A neta de Chico Buarque e Carlinhos Brown com certeza não negou a genética.

Nesta semana Clara também chamou atenção pela sua boca nas fotos.

“Essa boca não tem preenchimento no mundo que faça! Perfeita!”, comentou uma amiga. Clara logo respondeu: “Não mesmo. Obrigada, papai”. Regina Casé também fez questão de elogiar: “Boca mais linda do mundo todinho”. Bela Gil também: “Eita, que lindeza”.

Clara Buarque é filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque Foto: reprodução/ instagram

Clara é fruto do casamento com Helena, uma das três filhas de Chico e Marieta Severo, com o baiano Carlinhos Brown. Ela já dividiu os vocais com o avô na canção “Dueto”, que fez parte da trilha sonora da novela “Segundo sol”.

