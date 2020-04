BBB20: Neymar, Marquezine, Gabigol e outros famosos comentam saída do Prior

PUBLICIDADE 

O paredão histórico do “Big Brother Brasil 20” – com mais de 1,5 bilhão de votos – que eliminou Felipe Prior com 56,73% de rejeição do público mexeu com os ânimos da torcida de famosos. O arquiteto disputou a permanência contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez. No Twitter, Neymar, que estava fazendo campanha pela permanência de Prior, esbravejou depois do resultado:

“Às vezes o melhor jogador não vence, faz parte do jogo (JOGO) não levem ao pessoal. Boa sorte aos que restam, pois eu to fora e não assisto mais [sic]”

O jogador foi confortado por outro fã de Prior, o craque do Flamengo, Gabigol.

“El mago! Vem para a vida REAL! Estamos te esperando.. Parabéns por tudo! Joga y joga será eterno […]”, disse Gabigol entre vários tuítes sobre o programa.

A torcida de Manu Gavassi também cantou a vitória nas redes. Bruna Marquezine, que liderou vários mutirões para salvar a amiga, agradeceu aos fãs: