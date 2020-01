BBB20: namorada de Petrix se pronuncia sobre acusações de assédio

PUBLICIDADE 

Com o início do Big Brother Brasil 20 (BBB20), novas polêmicas rondam o programa. Uma delas envolve o ginasta Petrix Barbosa e a influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

Os dois estão nas manchetes por causa de acusações de assédio. Internautas acusam Petrix de tocar nos seios de Bianca enquanto ela estava bêbada na primeira festa do programa. Além disso, após a eliminação de Chumbo no primeiro paredão, Petrix teria “sarrado” na influenciadora.

A colunista Fábia Oliveira entrou em contato com a namorada do ginasta, Joline Heitmann, para saber qual o posicionamento dela frente as acusações. “Tudo que eu posso dizer é que sempre estarei esperando por ele. Não importa o que as pessoas digam, eu estarei ao lado dele. Eu o conheço melhor que a mim mesma e ele é a melhor pessoa que eu conheço. Isso não é assédio. É tudo que vou dizer”, aos 19 anos, a modelo namora com Petrix há cerca de seis meses.

Jonline esclareceu, também, que nunca foi agredida por ele. “Não é verdade. Ele nunca iria bater em ninguém. Isso é fake news”, afirmou à coluna.