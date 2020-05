Batom que promete emagrecimento está sendo investigado pelo MP

PUBLICIDADE 

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) está investigando o batom Lip4Slim, anunciado como redutor de gordura corporal para perda de peso rápida, vendido pela empresa da ex-apresentadora Viviane Salvetti, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

O órgão resolveu investigar o produto após a denúncia de um consumidor e instaurou um inquérito civil para depois, se necessário, processar a marca. Pelas redes sociais, a marca do batom milagroso diz ser aprovada pela Anvisa e já tem mais de 100 mil seguidores.

De acordo com informações da Anvisa, em contato com Leo Dias, “emagrecimento” é uma característica de medicamentos. Por isso, um produto com essa característica deve ser aprovado pelo órgão como medicamento e o Lip4Slim está notificado apenas como cosmético.

Veja algumas das postagens sobre o batom: