Avô pela primeira vez, Marcos Frota surge barbudo e grisalho na quarentena

Marcos Frota surgiu de visual novo nas redes sociais. O ator, de 63 anos, deixou a barba crescer durante a quarentena e apareceu assim, grisalho. Ele está seguindo à risca o período de isolamento social e tem aproveitando o tempo livre para ler. O artista se tornou avô pela primeira vez no ano passado. Seu filho do meio, Apoena Frota, de 39 anos, teve Dom, o primeiro netinho do ator.

Apoena é um dos três filhos de Marcos Frota com Cibele Ferreira, que morreu num acidente de carro em 1993. O ator também é pai de Amaralina, a mais velha, Thaynã, e Davi, seu caçula, fruto do casamento com a atriz Carolina Dieckmann. Os atores foram casados de 1997 a 2004.

Marcos Frota com Carolina Dieckmann e o filho deles Foto: Reprodução/Instagram

Filho de Marcos Frota com o primeiro neto do ator Foto: reprodução/ instagram

Marcos Frota surge barbudo e grisalho na quarentena Foto: Reprodução/Instagram