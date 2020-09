Após ter foto retirada do ar, Zé Neto brinca: “Da próxima vez vou de shorts”

PUBLICIDADE

Uma foto postada pelo artista Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, na praia gerou uma grande repercussão nas redes sociais. O motivo foi o volume que ficou aparente na sunga que ele estava usando. As imagens chegaram a ser derrubadas do Instagram, mas já estão disponíveis novamente. A postagem foi feita no último domingo (23/9).

O cantor está de férias na Costa do Sauípe e tem compartilhado as imagens nas redes sociais. Depois o fato, ele disse estar atento sobre como estará vestido nas próximas fotos da viagem. “Da próxima vez e vou de shorts”, brincou o cantor em um vídeo feito nos stories em que ele e a esposa riam da situação e dos comentários da postagem.

O Instagram bloqueou a postagem por considerá-la conteúdo impróprio. O cantor aproveitou para fazer piada em uma nova publicação, em que compartilhou a montagem de um fã com ele usando um short por cima da sunga, além de um óculos modelo juliet.