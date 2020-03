Após saída do BBB, Bianca Andrade chama Pyong de assediador

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta segunda feira (02), a ex participante do BBB20, Bianca Andrade decidiu dar sua opinião sobre os participantes. Boca Rosa deixou a casa na última terça-feira. Em sua conta no Twitter, a empresária falou quem gostaria que saísse do programa, e declarou o que pensa sobre Pyong. “Primeiro Pyong assediador. Depois Guilherme, Babu…”, disse Bianca sobre quem deveria sair nos próximos paredões.

Primeiro Pyong assediador. Depois Guilherme, Babu… — Boca Rosa 👄 (@BiaAndradeOfc) March 2, 2020

Boca Rosa começou a usar sua conta de Twitter recentemente, e pautou: “Já falei um monte de troço mesmo porque não sei chegar devagar em lugar nenhum”.

Ainda na mesma madrugada, ela afirmou que não torcia pelo Guilherme e nem pelo Pyong.

não torço pelo Guilherme, MUITO MENOS PELO PYONG! 🤬🤬🤬 — Boca Rosa 👄 (@BiaAndradeOfc) March 2, 2020