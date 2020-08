Após saída de secretaria, Regina Duarte sonda amigos e autores para voltar às novelas da Globo

PUBLICIDADE

Após o encerramento de um contrato de 50 anos com a Rede Globo e assumir o cargo de secretária especial de Cultura no atual governo, Regina Duarte deseja voltar a atuar em novelas.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, Regina estaria conversando com amigos e até autores da Globo, à procura de um novo papel para seu retorno à televisão.

A atriz deixou a Globo e assumiu o cargo público em fevereiro deste ano, e em março foi substituída pelo também ator, Mario Frias.

No final do mês passado, Mario Frias afirmou em uma entrevista à Rádio Jovem Pan que um novo cargo seria criado para Regina, a pedido do presidente Bolsonaro, a fim de que a atriz pudesse cuidar da Cinemateca Brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Regina é um ícone que faz parte da nossa história, merece todo o respeito. É um pedido pessoal do presidente da República. Existe, sim, a possibilidade de ser criada uma secretaria para ela cuidar da Cinemateca e ela vai ser tratada com toda dignidade que merece. Assim que o imbróglio jurídico se resolver”, afirmou.