Após saída de Boca Rosa, Diego Melim é avisado por público e ignora

Todos queriam saber se Diego Melim estaria na eliminação de Bianca Andrade no ‘BBB 20’, por estar chateado com até então namorada, devido suas atitudes dentro da casa durante o tempo em que ficou no reality. Mas o fato é que o cantor estava em um show marcado na mesma noite e horário em que Boca rosa deixaria o confinamento.

Durante sua apresentação no “Carnaval das Artes”, na noite desta terça-feira (25), o cantor foi avisado pelo público que Bianca havia deixado a casa. No momento que Tiago Leifert anunciou o resultado, os fãs gritaram “Boca Rosa saiu!”. O músico entendeu o recado, que rapidamente olhou para seu produtor buscando a confirmação. Após sinal de ‘ok’ do produtor, o cantor prosseguiu com o show e nada foi declarado sobre o assunto.

Na coletiva de imprensa da banda, o assunto também foi proibido. Os jornalistas que ali estavam, foram avisados que eles só responderiam perguntas sobre a carreira. Diego não quis comentar sobre sua relação com a sister.

Em sua participação no bate-papo do Gshow, Boca Rosa, demonstrou dúvidas se ainda estaria namorando. “Depois de tanta merd… não sei mais nem como está meu namorado”, e disse não se recordar de ter tentado beijar Guilherme.