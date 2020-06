Após polêmica sobre um namoro, Luísa Sonza e Vitão lançam: “Flores”

PUBLICIDADE

Nos últimos dias, Luísa Sonza e Vitão estavam postando várias fotos que deixavam os internautas em dúvida sobre novo affair. Ainda sem saber ao certo, o especulado casal foi alvo de críticas já que Luísa terminou seu casamento recentemente com o humorista Whindersson Nunes.

Nesta sexta-feira, 12, Luísa e Vitão lançaram sua nova música “Flores” e revelaram que tudo não passava de um jogo de marketing para o lançamento do hit.

“Era música carai”, escreveu Sonza em seu Twitter. O cantor também brincou sobre o ocorrido: “Pegadinha do Malandro”.

Ainda assim o clipe tem sido alvo de críticas por ser apelativo sexual e não ter nenhuma relação com flores, mesmo sendo o nome da música. “Eu assistindo o clipe do Vitão com a Luisa Sonza pela 4x e esperando as flores…” comentou um internauta. “Triste, apelativo e sem responsabilidade afetiva nenhuma. Luisa e Vitão, cadê as flores?”, comentou outra.

Confira o clipe:

https://www.youtube.com/watch?v=meL5o_pmU_w