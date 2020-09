Após polêmica entre Danni Suzuki e Giovanna Antonelli, autor da Globo se pronuncia

PUBLICIDADE

A polêmica envolvendo as atrizes Danni Suzuki e Giovanna Antonelli continua rendendo. Dessa vez, o autor Walther Negrão, que foi o autor responsável pela novela Sol Nascente, da Globo, decidiu se pronunciar.

A história se iniciou depois de uma live em que Suzuki decidiu fazer algumas revelações a respeito do folhetim. De acordo com a famosa, ela seria a protagonista da história e a personagem foi feita inspirada em sua vida pessoal. Apesar disso, a emissora optou por Giovanna, por ser mais experiente.

Procurado pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7, Negrão confirmou que Danni seria a protagonista. “Eu estava em São Paulo, quando recebi um recado do Rio, da minha colaboradora Suzana Pires, sobre a necessidade de substituir a Danni. Foi me passado que ela não tinha ido bem nas leituras de texto e seria substituída por uma atriz mais experiente e conhecida”, explicou, sem dar mais detalhes.

Nas redes sociais, Antonelli já tinha se pronunciado e negado que tenha disputado a personagem. “Jamais disputei ou troquei de papel com esta atriz na minha carreira. Colocar meu nome nesta situação é vergonhoso”, disse, ao responder uma publicação.

As acusações de Danni Suzuki

As revelações feitas por Danni Suzuki aconteceram durante uma live com Bruna Aiiso nas redes sociais. Suzuki explicou que, a princípio, deixou o posto de protagonista porque o canal queria uma pessoa mais jovem para o papel.

Ela conta que Walther Negrão fez uma pesquisa sobre sua história. “Ele me chamou para conversar, falou que há três ou quatro anos, queria escrever uma novela para mim. Ele tinha pesquisado a minha vida”, diz ela, que conta que até detalhes de sua carreira estiveram na personagem.

“Dali umas duas semanas, fiquei sabendo que a Giovanna entrou para o papel e virei a prima dela. Eles reescreveram a história como se ela fosse adotada. O roteiro e o personagem foram divididos por dois. Depois de mais uma leitura, o diretor Leonardo me chamou de novo dizendo que eu estava velha para ser prima da Giovanna. Falei: ‘Mas estou velha de novo?’. E ele: ‘Desculpa, foi um erro de escalação’”, desabafou.

Suzuki afirmou que não quis discutir. “Ele falou que estava escrevendo um terceiro personagem. Falei: ‘Deixa pra lá. Não quero mais fazer a novela. Está tudo certo.’ Sol Nascente era uma novela que eu era a protagonista e acabei saindo. Foi uma das razões que me fez decidir seguir por um outro caminho e expandir a minha carreira fora”, afirmou a famosa.