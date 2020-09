Após mudanças com atores da Globo, emissora estaria pensando sobre renovação do contrato de Roberto Carlos

PUBLICIDADE

Após mudanças na teledramaturgia, a Rede Globo irá revisar outros contratos, como o do cantor Roberto Carlos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, a emissora entrará em contato com o músico em breve para decidirem o futuro do rei. Ainda não é possível saber se tais mudanças serão boas ou ruins para o cantor.

O tema repercutiu durante o programa Melhor da Tarde, da Band. “Talvez essa conversa, talvez não chegue a tirá-lo do casting, da exclusividade. Talvez uma redução ou mais presença dentro da programação anual da emissora. Pode ser interessante para ele”, declarou a apresentadora Cíntia Lima.

“O bicho lá está pegando e está pegando. São atores, atrizes, escritores. Desde o início do ano. Logo que saíram os primeiros nomes, todo mundo ficou surpreso”, completou Rafael Pessina.

Com um contrato de exclusividade desde 1974 com a Globo, nenhum outro canal teve oportunidade de entrevistar o veterano, que se tornou rosto marcado da emissora. Em 2007, Ricardo Feltrin, do Uol, revelou que o cantor pediu nada menos que R$ 10 milhões para renovar com o canal.

E você, consegue imaginar o especial de fim de ano sem o cantor?