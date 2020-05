Após Katy Perry, Anitta conversa com Jonas Brothers em seu programa ao vivo

PUBLICIDADE 

Anitta, 27, surpreendeu seus fãs na noite desta quinta-feira (21) ao fazer uma chamada de vídeo com os Jonas Brothers para o programa Anitta Dentro da Casinha, da Multishow. A banda de três irmãos conversou com a brasileira para falar do lançamento de duas músicas, “Five More Minutes” e “X”, esta última em parceria com Karol G.

“A gente estava tentando descobrir a melhor maneira de fazer o clipe no meio dessa quarentena. Então, gravamos individualmente as nossas partes, dos nossos celulares mesmo, e trabalhamos com ela à distância. Mesmo assim, foi ótimo e ela é uma artista fantástica”, disseram eles sobre Karol G

“Com essa quarentena, tentamos descobrir como fazer o videoclipe, já que estamos em lugares diferentes. Filmamos tudo com o nosso celular”, acrescenta Joe Jonas.

Ao final da conversa, Anitta questionou sobre a possível chegada de mais um novo álbum. “Nós, definitivamente, temos muitos trabalhos que finalizamos antes da pandemia. Por ora, queremos lançar algumas dessas canções deste projeto. Estamos esperando o momento ideal para lançar tudo e estamos animados para todos ouvirem “X” e “Five More Minutes”, respondeu Kevin Jonas. O trio se despediu dizendo sentir saudades de suas visitas ao Brasil.

Na semana passada, Anitta conversou ao vivo com a cantora Katy Perry para o programa. Na ocasião, as duas trocaram elogios e Katy disse para Anitta: “Você domina o Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela aproveitou também para falar do lançamento de “Daisies” e contou que praticamente todo o clipe foi gravado no quintal da sua casa por causa da pandemia do novo coronavírus. “Espero que leve boas vibrações ao mundo neste momento”, disse Katy.

Por fim, a funkeira disse que as duas deveriam fazer uma música juntas, e Katy aceitou.

“Eu topo! Divirtam-se. Amo vocês do Brasil”, concluiu.

As informações são da FolhaPress