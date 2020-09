Após forte gripe, Seu Jorge remarca show com Elza Soares e Agnes Nunes em live

PUBLICIDADE

O cantor Seu Jorge remarcou a live com Elza Soares e Agnes Nunes para o dia 12 de setembro. Após forte gripe, ele teve de adiar a apresentação que seria em 29 de agosto. A transmissão será pelo canal do YouTube das Mastercard, a partir das 20h.

Sambas que marcaram as vidas dos artistas serão a base para o repertório, conta o produtor musical Zé Ricardo. “Sambas que a Elza imortalizou, sambas que o Jorge fez e se tornaram hits, sambas que a Agnes sempre sonhou em cantar”, enumera ele.

As filmagens vão ser feitas na casa de Elza, com a praia de Copacabana ao fundo. “A live terá o mesmo olhar cinematográfico e íntimo que tenho imprimido nas outras que idealizei”, afirma Zé Ricardo.

Esse vai ser o terceiro grande encontro promovido pela Mastercard durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O primeiro foi entre Gilberto Gil e Iza, em 20 de junho, enquanto o segundo reuniu Milton Nascimento, Liniker e Xenia França, em 31 de julho -todos igualmente pensados por Zé Ricardo, responsável pela curadoria do palco Sunset do Rock in Rio.

A apresentação celebra a meta batida pela Mastercard na doação de pratos de comida para pessoas vulneráveis durante a pandemia.

No fim de maio, a empresa lançou o movimento “Faça parte: comece o que não tem preço” com o objetivo de doar ao menos 2 milhões de refeições para comunidades carentes durante a pandemia de Covid-19.

Segundo a companhia, já foram entregues 3,4 milhões de refeições. Agora, até o fim de 2020, a meta foi ampliada para 5 milhões.

Por meio de um QR Code disponível na tela, o público poderá fazer doações durante a live. De acordo com a Mastercard, a cada real conquistado um prato de comida será destinado a populações mais vulneráveis com a ONG Ação da Cidadania.

“Ao proporcionar essa união entre grandes talentos da música brasileira, reforçamos o nosso propósito de oferecer ao nosso consumidor formas significativas de passar o tempo em casa, e em prol da causa de combate à fome para arrecadar doações para os mais afetados neste momento”, afirma Sarah Buchwitz, vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard.

