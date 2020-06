Após áudio de xingamento vazado, Neymar e parças podem ser presos

Neymar está prestes a se envolver novamente com a polícia. Após o vazamento de um áudio dele e seus amigos, os famosos ‘Parças’, xingando o padrasto do atleta , Tiago Ramos, devido a briga, que ocorreu na última terça-feira (02), no apartamento da mãe do jogador, Nadine Gonçalves, em Santos, e Ramos precisar ser socorrido de ambulância ao ferir gravemente o braço.

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV! um documento com denúncias foi protocolado no Ministério Público de São Paulo e pede a prisão preventiva do craque e de seus amigos.

A denúncia, protocolada pelo MPSP, foi movida por ativistas LGBTQ+ que apontaram o crime de homofobia e formação de quadrilha.

No conteúdo vazado, mostra Neymar bravo com o ocorrido e xingando o padastro para os amigos. Ele chama Tiago Ramos de “viadinho” e de “dá o cu do caralho”. Já os seus parças, sugerem como castigo colocar cabo de vassoura no ânus do padrasto de Neymar ou até mesmo matá-lo.