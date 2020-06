Após apagar críticas a Neymar, Felipe Neto explica situação

PUBLICIDADE 

Após criticar o silêncio de Neymar sobre a morte de George Floyd, Felipe Neto apagou os comentários. Em seu Twitter, o influenciador e youtuber explicou o motivo de ter deletado as publicações.

“Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro, mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta. Contudo, entendi que o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando quando o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas que ele sempre se manteve calado”, escreveu Felipe Neto.

O influenciador disse que “vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa” com referências as postagens mais recentes do jogador do Paris Saint-Germain em suas redes sociais.

Muitos atletas se posicionaram. Jadon Sancho, Michael Jordan, Le Bron James, entre outros craques do esporte mundial.

Neymar tem mais de 139 milhões de seguidores no Instagram, estando entre as dez contas com mais fãs na rede social, e mais de 43 milhões no Twitter.

Procurada, a assessoria do jogador disse que não falará sobre o tema.