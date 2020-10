Após anúncio da separação, irmão de Andressa Suita posta story que é visto como indireta para o ex-cunhado, Gusttavo Lima

PUBLICIDADE

Após o anúncio sobre o término do casamento da modelo Andressa Suita e o cantor Gusttavo Lima, o irmão de Andressa se pronunciou sobre o fim da relação de cinco anos da modelo com o sertanejo. Em seu Instagram, Alexandre Suita publicou algo que ao ver dos fãs do ex-casal, seria uma indireta ao cantor.

“Surpresa nenhuma, mas rezo e torço pela família… afinal o que interessa é a felicidade dos meninos. Tio tá aqui para ensinar a ser homem… relaxa”, escreveu em um story, citando Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2, filhos do casal.

Mais cedo, a assessoria do cantor confirmou a separação, afirmando não ter tido traição ou brigas, apenas um desgaste na relação, e que o carinho e respeito continuaria, além da missão de criar e educar os filhos.