Aniversariante, Kim Kardashian ganha de Kanye West um holograma do pai

São Paulo, SP

Kim Kardashian recebeu um presente inusitado do marido, Kanye West, no seu aniversário de 40 anos. A socialite compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra o holograma em 3D do pai, Robert Kardashian, morto em 2003.

“Para o meu aniversário, Kanye me deu o presente mais importante da vida, uma surpresa especial do céu, um holograma do meu pai”, contou ela nas redes sociais. “Parece muito de verdade! Nós assistimos várias e várias vezes, cheios de emoção.”

Nas redes sociais, o presente dividiu opiniões. Enquanto alguns acharam uma ótima homenagem, outros acharam a ideia de receber uma mensagem de alguém que já morreu assustadora.

Durante cerca de 3 minutos, o advogado fala com a filha sobre sua trajetória. “Você está com 40 anos e amadurecida”, diz. “Você está linda, assim como quando era uma garotinha. Eu estou olhando por você, suas irmãs e irmão e seus filhos todos os dias. Às vezes, eu deixo dicas de que estou por perto.”

“Lembra quando eu te levava para a escola na minha pequena Mercedes todos os dias e a gente escutava essa música?”, questiona.

“Eu estou tão orgulhoso da mulher que você virou, Kimberly, e tudo o que você conquistou”, afirma o holograma. “Todo o seu trabalho e as empresas que você criou são incríveis, mas o mais impressionante é a sua dedicação em se tornar advogada e continuar o meu legado. É uma jornada longa e difícil, mas vale a pena e eu estou com você o tempo todo.”

“A forma que você está se conectando com as suas origens e apoiando os armênios significa muito para mim”, diz, relembrando as origens da família. “Você é uma armênia com orgulho e eu sou um pai armênio muito orgulhoso.”

Kanye West aproveitou para fazer um autoelogio em seguida. “A coisa mais linda que eu vi foi você construir a sua família. Você casou com o homem mais, mais, mais, mais genial do mundo, Kanye West”, diz. “Mas você é a mãe mais, mais, mais, mais incrível para seus quatro filhos lindos e eles são perfeitos.”

“Continue o que está fazendo, Kimberly, você é uma alma linda e saiba que estou muito orgulhoso de você e estou sempre com você”, finaliza. “Eu te amo, Kimberly. Diga para Khloe, Kourtney e Rob que eu os amo e sinto saudade de todos. Não se esqueça de rezar.”

De acordo com o site TMZ, a surpresa foi feita durante uma viagem para uma ilha particular. Além de Kim, assistiram à fala do holograma a viúva Kris Jenner e os outros filhos do advogado, Khloe, Kourtney e Robert Kardashian Jr.

A publicação também afirma que o rapper passou muito tempo no estúdio assistindo a vídeos e áudios antigos de Robert para dar vida à holografia. O projeto foi feito usando Inteligência Artificial e começou a ser gestado em setembro.

As informações são da Folhapress