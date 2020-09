Anitta recebe Samira Close para jogar ‘Free Fire’ em estreia no Facebook Gaming

PUBLICIDADE

A estreia de Anitta no mundo dos games será nesta quinta-feira, 3, a partir das 20 horas. A cantora vai receber a drag queen gamer Samira Close para jogar Free Fire, interagir com os fãs e se divertir muito. Para acompanhar tudo, basta seguir a página da Anitta no Facebook e assistir a live.

Com mais de 47 milhões de seguidores no Instagram e 14 milhões no Facebook, Anitta fará transmissões semanais exclusivas no Facebook Gaming. Nos próximos três meses, a cantora vai experimentar jogos populares como The Sims, GTA, Free Fire e Euro Truck Simulator.

Além disso, a cantora vai interagir com os fãs ao vivo e dividir suas experiências neste novo universo. “A patroa chegou e está mais on do que nunca! A minha estreia no Facebook Gaming é nesta quinta-feira e para chegar com tudo vou receber a drag queen gamer Samira Close para jogar Free Fire comigo. Quem vai estar online com a gente?”, escreveu Anitta na rede social.

O Facebook Gaming é um espaço criado especialmente para mais de 200 milhões de pessoas que assistem à streamings de jogos todos os meses na plataforma.

A experiência do Facebook Gaming inclui atualmente uma aba dedicada a jogos no Facebook e um aplicativo independente com jogos, gameplays e grupos sobre o tema.

O Brasil está entre os cinco países que mais assistem a streaming de games na plataforma e foi o segundo lugar do mundo a receber acesso ao aplicativo, que agora está disponível globalmente no Google Play e iOS.