Anitta recebe cantada do ex-namorado Gui Araújo em nova foto de biquíni

De volta ao Brasil após passar um mês e meio na Europa, Anitta, 27, compartilhou uma série de fotos de biquíni em sua mansão no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3). A cantora carioca sensualizou nos cliques e recebeu diversos elogios nas redes sociais, inclusive do seu ex-namorado Gui Araújo.

Em uma das imagens publicadas, Anitta aparece segurando seu celular sentada em um sofá ao lado do seu cachorro Plínio. O apresentador da MTV Brasil e ex-participante do De Férias com Ex deixou uma cantada no post da cantora. “Nossa heim, sua dona tem telefone?”, escreveu Araújo.

Esta foi a primeira interação que os dois tiveram nas redes sociais após anunciarem o término em meados do mês de julho. Os dois estavam juntos há três meses e começaram a namorar após flertar nas redes sociais.

Gui Araújo chegou a passar um bom tempo na casa da Anitta enquanto o casal estava junto. A confirmação do término foi feita pela própria cantora carioca durante uma entrevista com o canal E! nas redes sociais.

Discreta, Anitta só afirmou que estava solteira e não deu mais declarações. “Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira. Tinha certeza que teria essa pergunta. Estou solteira e ponto”, respondeu à pergunta.

Araújo chegou a participar do clipe da música “Tócame”, lançado no dia 10 de julho. Na época, ela disse que não costuma incluir namorados nos clipes, “porque vou lá e termino, e ele está lá”.

Os comentários sobre a possível volta do casal já especulam na web. “Será que Gui Araújo e Anitta vão voltar? Eu shippo e amei o comentário dele na foto dela”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “É impressão minha ou o ex da Anitta, Gui Araujo tá com saudade dela? Só da valor quando perde né.”

Em sua viagem para a Croácia, Anitta foi vista ao lado do suposto affair Lucas Omulek, artista plástico e fotógrafo. Os dois chegaram a posar juntos para foto em um restaurante.

As informações são da FolhaPress