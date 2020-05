Anitta: “não nasci com o dom da beleza, precisei de 50 plásticas”

PUBLICIDADE 

Anitta, de 27 anos de idade, tem aproveitado o período de quarentena para conversar com amigos por meio de lives nas redes sociais. De acordo com a cantora, o tempo que leva para se arrumar não é tão “rapidinho” como muita gente supõe. “Não é só colocar a roupa e lavar o rosto. Tem make, cabelo… Preciso de uma produçãozinha”, disse sobre os convites para shows virtuais em tempos de pandemia do coronavírus.

Durante uma conversa com a modelo Mari Gonzalez, por quem manifestou torcida no Big Brother Brasil 20, Anitta disparou, aos risos: “Não nasci com o dom da beleza como a Mari. Precisei de umas 50 plásticas, botox…”.

Anitta antes e depois da rinoplastia (Foto: Reprodução/Instagram)