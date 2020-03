Anitta ganha homenagem de Mariah Carey em seu aniversário

PUBLICIDADE 

Anitta, no seu aniversário de 27 anos, nesta segunda-feira (30), ganhou mais um motivo para comemorar. A cantora foi homenageada por sua maior ídola Mariah Carey.

A cantora recebeu homenagens de fãs, amigos, família e a primeira postagem oficial de seu namorado, Gabriel David.

Em post feito no Twitter, a estrela internacional compartilhou uma foto do primeiro encontro das duas em viagem a Aspen, nosEstados Unidos, no fim do ano passado e fez declaração em português. “Parabéns, Anitta. Feliz Aniversário”, disse a loira, completando com emojis carinhosos. “Morri”, reagiu a artista.