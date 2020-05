Anitta explica porque resolveu aprender sobre política

PUBLICIDADE 

A cantora Anitta falou sobre a cobrança que a internet tem feito sobre a artista para que a cantora se posicione politicamente. Ela tocou no assunto no programa Conversa com Bial, que foi ao ar nesta quarta-feira (20). Na entrevista Anitta disse que essa cobrança fez com que ela procurasse estudar e enteder mais de assuntos políticos para poder se posicionar.

Anitta disse que precisou tomar essa atitude em meio às discussões da internet. “Eu fiquei pensando ‘como é que eu vou ter uma posição se eu não entendo nada do que estão pedindo para eu ter uma posição?’, e aí resolvi começar a aprender”.

Para Anitta, problemas na educação brasileira fazem com que muitas pessoas não tenham uma educação sobre política, e então teve a ideia de produzir conteúdos sobre o tema com uma linguagem simples, convidando Gabriela Priori e aproveitando seu tempo livre em lives transmitidas em suas redes sociais. Anitta e seus seguidores podem ter aula com Gabriela na lives.

“Ela [Gabriela Prioli] já me ensinava bastante. Quando eu entendi que as pessoas me cobravam essa questão de posicionamento político eu comecei a perguntar para ela para eu aprender a como me posicionar”, disse Anitta. As lives são semanais, às sextas-feiras, em um projeto que recebeu o nome de Entendendo Política.