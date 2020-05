Anitta evitará falar de política em novo programa direto de casa

PUBLICIDADE 

Anitta falou sobre como é produzir e gravar um programa em sua própria casa no Anitta Dentro da Casinha, pensado justamente para a época de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, que estreia na quinta-feira, 14, às 23h, no Multishow.

“Nunca tinha pensado que isso um dia ia acontecer. Mas está ótimo. Eu tenho um 3º andar na minha casa que usava para ensaiar meus shows com meus bailarinos todos, é um espaço bem grande, super cabe um programa de TV ali”, contou em coletiva com jornalistas na tarde desta quarta-feira, 13.

A intenção do Anitta Dentro da Casinha é trazer material gravado e entradas ao vivo com a cantora dançando, cantando, interagindo com o público e conversando virtualmente com convidados. A ideia surgiu após convite do canal para uma live da cantora.

Produção

Sobre a produção, a cantora comenta: “100% das coisas eu não consigo fazer. Tem coisa que é muito técnica. A maioria das coisas eu fiz sozinha e quando precisou ajustar alguma coisa, vem alguém da Multishow, totalmente equipado de máscara, luva e essas coisas, mas nem cruza comigo”.

“Minha casa é muito grande, então tenho essa sorte. A pessoa vai, monta, depois eu apareço lá e recebo as instruções por celular e o povo que está aqui em casa, mesmo, me ajuda”, completa Anitta, que ressalta que uma van ficará do lado de fora da casa “para fazer a transmissão da antena”.

Além de Anitta, estão vivendo na sua casa para a produção seus amigos Larissa e Rômulo, além de Gui: “Eu não tenho namorado, é uma coisa indefinida, não sei falar, não sei nomes, gente, não me peçam rótulos. Mas tem uma pessoa chamada Gui”.

Política

Anitta afirmou que assuntos políticos não serão abordados no Anitta Dentro da Casinha. “Se você não tiver alguma coisa para te desligar um pouco em algum momento, você fica paranoico”, comentou.

Recentemente, a cantora realizou uma live sobre o tema com a youtuber e comentarista da CNN Brasil Gabriela Prioli: “Minhas lives de política vão continuar. Acho que o Brasil está precisando muito nesse momento que o povo em geral se interesse em entender pelo menos o básico para entender que a gente pode ter nossa voz ativa e mudar as coisas.”

“A gente não vai fazer isso nesse programa [Anitta Dentro da Casinha] pois o foco é divertir, dar risada, música, que é o foco do canal [Multishow]. Não é politizado no sentido de trazer coisas mais sérias. Até porque uma questão política dessa a gente leva tempo”, completou Anitta.

Estadão Conteúdo

