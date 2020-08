Anitta diz que troca de namorado como troca de roupas

PUBLICIDADE

Ao jornal britânico The Guardian, a cantora Anitta, 27, falou abertamente sobre as suas constantes trocas de namorados e affairs. De acordo com ela, quanto mais as pessoas as julgam, mais ela quer mostrar que é dona de si.

“Eu não me importo. Minha família sabe sobre minha vida bissexual. Eu troco de namorado tanto quanto troco de roupa. Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero dizer: ‘Ei pessoal, eu faço isso e aquilo! Você quer saber mais? Eu também faço isso’”, disse.

Ela também contou que justamente por causa da bissexualidade não vê problema em apimentar a relação.

“Se eu tenho um namorado e ele quer fazer um trio ou trocar de casal, me sinto segura e não me sinto mal em fazer isso se todos estiverem felizes”, comenta.

Anitta fugiu da pandemia de coronavírus que assola o Brasile foi para a Itália, país que já foi o epicentro da doença, mas que agora volta lentamente à normalidade graças à diminuição de casos.

Lá, ela esteve em um show na região Gallipoli, a convite de Fred de Palma, rapper italiano com quem assina a música “Paloma”. Eles apresentaram a faixa, lançada no mês passado, juntos.

“Foi muito especial ver de perto o sucesso de ‘Paloma’ e cantar ao vivo ao lado do Fred, vendo aquela galera toda cantando”, diz Anitta sobre a noite. O single está em quinto lugar entre as mais ouvidas do Spotify na Itália.

As informações são da FolhaPress.

