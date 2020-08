Anitta compartilha foto de ensaio nu para revista internacional e recebe elogios

PUBLICIDADE

Anitta, 27, surpreendeu os seguidores na noite desta quarta-feira (12) ao compartilhar imagens do seu ensaio para a revista norte-americana V Magazine. Nas fotos, ela aparece nua.

Os internautas e seguidores não pouparam elogios. Entre eles, a artista Miley Cyrus deixou um comentário na foto da cantora brasileira. As amigas de Anitta, a jornalista Gabriela Prioli e a funkeira Mc Rebecca também interagiram na publicação. Outras famosas como Isis Valverde, Lívia Andrade e Dani Calabresa também elogiaram a boa forma da voz de “Vai Malandra.”

Na Europa a trabalho, Anitta tem aproveitado também as horas vagas para passear e curtir a noitada com as amigas. Recentemente a cantora se apresentou ao lado do rapper italiano Fred de Palma em uma balada na região de Gallipoli, Itália. Os dois apresentaram juntos a música “Paloma”.

Solteira, a cantora carioca falou abertamente sobre as suas constantes trocas de namorados e affairs em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Segundo ela, “quanto mais as pessoas as julgam, mais ela quer mostrar que é dona de si.”

“Eu não me importo. Minha família sabe sobre minha vida bissexual. Eu troco de namorado tanto quanto troco de roupa. Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero dizer: ‘Ei pessoal, eu faço isso e aquilo! Você quer saber mais? Eu também faço isso'”, disse.

O mais recente relacionamento assumido de Anitta foi com o apresentador da MTV Brasil e ex-participante do reality De Férias com Ex, Gui Araújo. Os dois começaram a flertar nas redes sociais em março e após algumas semanas já assumiram o namoro.

Agora o candidato da vez é o fotógrafo Lucas Omulek, com quem Anitta se encontrou na Croácia. Os dois chegaram a posar juntos para foto durante um jantar na cidade de Hvar.

