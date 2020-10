Anitta celebra chegada do sobrinho: ‘Quase chorei em entrevista’

PUBLICIDADE

Em meio ao trabalho de divulgação da nova música fora, Me Gusta, Anitta recebeu mais uma boa notícia: o sobrinho da cantora nasceu na quinta-feira (1º).

Anitta disse que estava em uma entrevista online com cerca de 20 jornalistas da Espanha quando recebeu a mensagem do irmão, Renan, no celular.

“Deixei o celular aberto com o grupo da fmaília para acompanhar, de repente, a foto do bebê. Quase chorei no meio da entrevista. E está tudo mara com o Benício”, vibrou.

A cantora disse que fez o exame de covid-19 para poder conhecer o sobrinho e pretende visitá-lo nesta sexta-feira (2).

“Está liberado para visitar, eu estou muito feliz. Eu fiz o teste, não é aquele que pode dar falso neagtivo, não. Fiz aqueles todos, de novo, porque já tinha feito”, reforçou.

Com informações do R7.