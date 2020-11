Anitta anuncia que terá perfil no OnlyFans para ter maior interação com os fãs

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Anitta, 27, anunciou que será uma das próximas celebridades a aderir ao OnlyFans. Na plataforma, o criador do conteúdo pode cobrar assinatura para que as pessoas tenham acesso ao que é publicado. “Não tinha provas da existência [do OnlyFans], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil, sim”, confirmou durante transmissão ao vivo realizada nas redes sociais nesta semana.

O site ficou mais conhecido pelo conteúdo adulto, mas também pode ser usado para outros fins. Porém, a cantora disse que, em princípio, sua conta não será usada para a publicação de nudes ou material eminentemente erótico. A ideia é publicar “trabalhos artísticos e também promover uma interação maior com os fãs”.

A criação do perfil está a cargo da equipe de marketing internacional da cantora. Diversos artistas estrangeiros têm aderido à plataforma, como Cardi B, Aaron Carter, o rapper Tyga e até o brasileiro Silva. Entre os atores, os destaques são Bella Thorne e Tyler Posey. Alguns deles publicam conteúdos bastante ousados, como vídeos e fotos íntimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress