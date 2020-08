Angélica diz que vibrador é ‘vida’ e revela que não é próxima de Mara Maravilha

PUBLICIDADE

A apresentadora Angélica, 46, é a última convidada do quadro “Cada Um No Seu Banheiro” do canal do YouTube da apresentadora Sabrina Sato, 39. O bate-papo das duas foi ao ar na noite desta terça-feira (18) e contou com muitas revelações da apresentadora e esposa do Luciano Huck.

Entre os assuntos, que envolveram carreira, maternidade, feminismo, sexo e amizades, Angélica afirmou que já enviou nudes para o marido e também sua opinião sobre vibrador, que segundo ela é um passo importante para a liberdade e autoconhecimento de toda mulher.

“Hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino, nas mulheres, da liberdade, isso é fundamental falar. Durante muito tempo, e ainda é, essa pressão, não só sexualmente, mas em todas as áreas (…) Acho que para a mulher se conhecer, esse autoconhecimento, ele passa pelo vibrador”, afirmou Angélica, que ao final da sua resposta disse que ato “é vida”.

Ainda na opinião da apresentadora, o vibrador é um aliado e não um concorrente em um relacionamento. Sabrina Sato concordou com a artista, que é mãe da Eva, 7, do Joaquim, 15, e Benício, 12.

Sabrina Sato também falou sobre as amizades de Angélica. Ela questionou se a apresentadora preferia Xuxa ou Eliana e ela deu risada. Logo em seguida a contratada da Record comentou sobre Mara Maravilha e disse que ela gostaria de entrar no grupo das colegas.

“Então, eu não tenho relação [com ela] e não sei se a Xuxa ou a Eliana tem, acho também que não muito. Mas enfim, ela pode entrar no grupo. A gente só precisa agora se falar”, contou Angélica.

A eterna voz de “Vou de Táxi”, sucesso nos anos 1990, também revelou que desistiu da carreira de cantora porque estava cansada de não comemorar Natal, Páscoa e Ano Novo ao lado da família. “Percebi que não queria mais isso pra mim. Acho que cansei”, disse.

Nas redes sociais Sabrina Sato agradeceu a presença de Angélica em seu canal do YouTube e ainda declarou: “Quando uma mulher que te inspira faz altas revelações das suas experiências de vida você fica mais fa ainda. Amo a Angélica não só pela pinta na perna mas por ser uma referência pra mim.”

As informações são da FolhaPress.