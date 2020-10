Após separação de Gusttavo Lima, Andressa Suita volta ao Instagram, ignora polêmicas e fatura alto

PUBLICIDADE

Andressa Suita voltou ao Instagram na última sexta-feira (23), postando sua primeira foto após contar como se deu o fim do casamento com Gusttavo Lima. Na imagem publicada, a modelo aparece de olhos fechados com uma flor presa ao cabelo.

Após diversas polêmicas que surgiram desde o fim da união, circularam rumores sobre a divisão da fortuna e após a live do último fim de semana, Gusttavo Lima apareceu usando aliança, mas a assessoria da influencer nega reconciliação, assim como o próprio cantor.

Na última quinta-feira (22), ela apareceu com sua família numa foto publicada pelo irmão, Alexandre Suita. O nutricionista ironizou o ex-cunhado na legenda da postagem. “Fonte: Google”, escreveu ele, em referência ao fato de Gusttavo Lima ter copiado frases de desabafo na internet para postar em seu Twitter.

Faturando alto

Para quem acha que Andressa está na pior está completamente enganado. Ela segue engordando sua conta bancária e estaria se oferecendo, através de sua equipe de marketing, para empresas de tinturas para cabelo a fim de fazer uma mudança radical no visual. Para fazer essa mudança “radical”, fontes dizem que está cobrando R$ 580 mil. Uma das marcas, que já foi responsável por transformar nomes como Ivete Sangalo e Sabrina Sato, declinou da oferta.

Além disso, Andressa tem sido ainda mais requisitada para fazer publicidade em seu perfil no Instagram. A influencer tem cerca de 250 contratos ativos com clientes dos mais variados segmentos. Sua receita mensal estimada é de R$ 800 mil, mas facilmente este montante tem chegado a R$ 1 milhão. Valor aproximado dos cachês que Gusttavo recebe pelas lives que faz, além do que chega depois em visualizações monetizadas por seu canal no YouTube e Google. Mesmo nas lives das quais participou com o ex-marido, Andressa não deixou de encher o cofrinho. Patrocinada por uma rede de magazines, a cada live com o modelito vendido na marca, a loura recebeu R$ 150 mil. Além de poupar, já que todas as contas eram pagas por Gusttavo Lima.

Investimento em imóvel

Andressa adquiriu recentemente um bem em seu nome, uma chácara em Goiânia avaliada em R$ 4 milhões. O imóvel, com área de lazer particular, campo de futebol e cercada por uma floresta, fica no Condomínio das Palmeiras, na capital de Goiás.